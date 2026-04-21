PSD estranha que as associações ambientais não se indignem com o que se passa nos Reis Magos

As reacções à intervenção de Rafaela Fernandes sucedem-se, com o JPP acusar o PSD de apenas pretender "atacar o município de Santa Cruz".

A deputada social-democrata também reagiu e fez questão de sublinhar que o que está em causa "é um crime ambiental" na praia dos Reis Magos.

Rafaela Fernandes também estranha que "as associações ambientais não se preocupem" com este problema. As mesmas associações que avançam com queixas e processos contra outras autarquias.