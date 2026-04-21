Rafaela Fernandes protesta pelo "atentado ambiental" em Santa Cruz

A audição ao director regional de Ambiente e à presidente da Câmara de Santa Cruz decorreu, ontem, na Comissão Parlamentar de Ambiente, Clima e Recursos Naturais, sobre as descargas de águas residuais para o mar, durou toda a tarde e terminou à noite. Hoje, Rafaela Fernandes fez uma intervenção para resumir o que se passou na comissão.

A deputada do PSD começou por referir as várias notícias sobre descargas de águas residuais, sobretudo na praia dos Reis Magos. Descargas que, segundo o director de Ambiente são equivalentes "a três piscinas olímpicas por dia".

Um "atentado ambiental", uma vez que as águas são descarregadas sem tratamento. "A câmara falha na gestão e na fiscalização", acusa.

Rafaela Fernandes criticou, também, a forma como foi dirigida a reunião da comissão, presidida pelo JPP e estranhou que fosse preciso "o PSD pedir uma audição para que a Câmara de Santa Cruz olhe para este problema", anunciando investimentos de 2 milhões de euros que "parece que não vão avançar".

"O PSD não está a dormir" e exige uma "resposta" de quem tem responsabilidades no tratamento das águas residuais, a autarquia.

A câmara e o JPP devem assumir responsabilidades, "não é fazer tik-toks e essas palhaçadas nas redes sociais".