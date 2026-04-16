Entre 2022 e 2024, "36,5% das empresas da RAM tiveram actividades de inovação (41,6% entre 2020-2022), sendo esta percentagem inferior à do País (42,5%)", revelam os primeiros resultados do Inquérito Comunitário à Inovação de 2024, divulgado hoje pela DREM. "Por tipo de inovação, 17,8% das empresas introduziram inovação de produto (bens ou serviços) e 32,4% introduziram inovação de processo (22,4% e 38,0%, pela mesma ordem, no biénio 2020-2022)", mas sobretudo, "no mesmo período, 50,3% das empresas inovadoras introduziram inovações com benefícios ambientais obtidos na empresa e/ou durante o consumo ou uso dos bens ou serviços pelo utilizador final"

Segundo os dados, "para 47,9% foram inovações com benefícios ambientais obtidos dentro da empresa e para 47,1% foram inovações com benefícios obtidos durante o consumo ou uso dos bens ou serviços pelo utilizador final". Destaque que nesses três anos, "2,8% das empresas inovadoras cooperaram com outras empresas ou organizações em atividades de I&D e/ou em outras atividades de inovação, valor inferior em 5,6 pontos percentuais (p.p.) à média nacional (8,4%)", dá conta a Direção Regional de Estatística da Madeira.

Por outro lado, "em 2024, a despesa total com atividades de inovação atingiu 27,8 milhões de euros, mais 21,7% face ao valor de 2022, representando cerca de 0,5% do total do volume de negócios das empresas (a mesma proporção que em 2022)", valor percentual inferior ao do País, onde "as despesas com atividades de inovação ascenderam aos 4.865,1 milhões de euros (1,0% do volume de negócios), mais 25,3% que em 2022", assinala.

Por outro lado, "8,5% do volume de negócios das empresas, no ano de 2024, resultou da introdução de produtos novos ou melhorados (-2,3 p.p. face a 2022), sendo que 6,7% resultou da introdução de bens ou serviços novos para a empresa e 1,8% da introdução de bens ou serviços novos para o mercado (9,9% e 0,8% em 2022, respetivamente)", determinam os dados.

Por fim, conclui, "entre 2022-2024, 55,6% das empresas classificaram como tendo um grau de importância alto para o seu desempenho económico o foco na liderança pela qualidade (estratégia semelhante para 62,6% das empresas nacionais)".