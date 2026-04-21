44% dos AL em situação irregular

Dos 8.200 registos activos de Alojamento Local na Madeira, apenas 56% têm o seguro obrigatório em dia. Mais de 1.700 arriscam perder a licença. É esta a notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta terça-feira, 21 de Abril.

"Processadas 3,5 mil toneladas de cana" é outra das notícias que marcam a actualidade regional. Engenhos já receberam o equivalente a 42% da produção anual. Governo nota que a valorização da cana-de-açúcar está a atrair agricultores.

Na rubrica 'No Rasto de' desta terça-feira: "Saloias sem ouro recorrem à bijuteria". Cortejo do Espírito Santo saiu à rua sem valores nos adereços tradicionais. Paradeiro das coroas de ouro continua um mistério na paróquia da Santa do Porto Moniz, quase um ano depois.

"75 avistamentos de alforrecas" é outro dos temas hoje em destaque no nosso matutino. Reportes feitos em 2025 ao programa de monitorização de organismos gelatinosos do IPMA * Poeiras fizeram disparar poluição no Funchal, mas o tempo vai arrefecer.

Saiba também que "Regiões ultra-periféricas conquistam apoio de Bruxelas". POSEI para os transportes é um dos objectivos para o Quadro Financeiro Plurianual 2028-2034 que será votado no Parlamento Europeu, na próxima semana.

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