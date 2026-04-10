easyJet garante situação normalizada após cancelamentos de voos na Madeira

A easyJet garantiu que a situação operacional na Madeira está normalizada, após os constrangimentos provocados pelos ventos fortes que levaram ao cancelamento de vários voos no aeroporto do Funchal.

Em resposta à Lusa, fonte oficial da companhia aérea indicou que, apesar das perturbações registadas, a operação já retomou a normalidade. Ainda assim, a transportadora recomenda aos passageiros com voos previstos para hoje que acompanhem o estado das ligações através do Flight Tracker da empresa, de forma a obterem informações atualizadas.

"Devido aos ventos fortes que se fizeram sentir no Funchal durante os dias de ontem [quinta-feira] e hoje, alguns voos não puderam ser realizados", explicou.

A easyJet assegura ter procurado minimizar o impacto da situação nos passageiros afetados, disponibilizando alternativas como a remarcação dos voos ou o reembolso, bem como apoio em alojamento e refeições sempre que necessário.

"Fizemos tudo o que estava ao nosso alcance para minimizar o impacto das condições meteorológicas nos nossos clientes, disponibilizando opções aos passageiros dos voos cancelados, incluindo a remarcação ou o pedido de reembolso, bem como alojamento em hotel e refeições para quem necessitasse, e informámos todos aqueles que tinham reservado alojamento por conta própria de que seriam reembolsados", assegura.

"A segurança e o bem-estar dos nossos passageiros e tripulação são a nossa maior prioridade e, embora esta situação estivesse fora do nosso controlo, lamentamos o inconveniente causado pelas condições meteorológicas", refere.

Na quinta-feira o vento forte levou ao cancelamento de 68 voos, de várias companhias aéreas, no Aeroporto Internacional da Madeira - Cristiano Ronaldo.