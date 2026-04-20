214 Participantes em Orientação no Chão da Lagoa
A manhã de domingo, 19 de Abril, apesar de ter começado com chuva e trovoada, não impediu que 214 praticantes de Orientação tivessem rumado ao Chão da Lagoa para participar no Troféu de Orientação Serras do Funchal, organizado pelo Clube Aventura da Madeira.
A prova decorreu numa área planalto, com cerca de 1km2 , onde os detalhes de vegetação densa foram o principal desafio dos participantes, exigindo atenção redobrada na leitura do mapa e na escolha de opções entre postos de controlo.
Nos resultados destacam-se as vitórias de José Mendes (CNSV) no escalão Homens Elite, concluindo o percurso de 4,4km em 36:27. Na competição feminina, Dana Honzakova (CMoFunchal) confirmou a condição de favorita e somou mais uma vitória para a Taça da Madeira de Orientação pedestre, terminando os 3,7 Kms do percurso Damas Elite em 37:11.
A classificação coletiva contou com 13 clubes. A vitória foi atribuída ao Clube Aventura da Madeira que contou com 54 orientistas em sua representação. Na segunda posição classificou-se o Clube de Montanha do Funchal e na terceira posição, o Clube Desportivo Escola Francisco Franco.
Vencedores Escalões de Competição:
1.º HE – José Mendes - CNSV 36:27
1.º DE - Dana Honzakova - CMo Funchal - 37:11
1.º H21A - Humberto Gomez - Retoiça - 36:20
1.ª D21A – Ana Furtado - CDEFF - 37:38
1.ª HB – Sérgio Catarino – CEE - Madeira - 35:24
1.ª DB - Cláudia Soares - CA Madeira - 34:14
1.º H14 - António Gouveia - CMo Funchal - 20:41
1.ª D14 – Sofia Ferreira – CAMadeira - 35:53
1.º H16 - Pedro Ferro - CA Madeira - 29:23
1.ª D16 – Margarida Vieira - CMoFunchal - 55:08
1.º H20 - Afonso Paulos - GDE - 53:04
1.ª D20 – Tanya Troshchenko – CAMadeira - 47:26
1.º H35 - João Apolinário - CA Madeira - 37:51
1.ª D35 - Paula Rodrigues - CNSV - 37:12
1.º H45 – Bruno Berenguer – CAMadeira - 27:07
1.ª D45 - Nélia Sousa - CA Madeira - 36:30
1.º H50 – Vítor Sousa - CMoFunchal - 39:54
1.ª D50 – Ana Abreu - CP Telecom - 41:42
1.º H60 - Justino Nóbrega - CMo Funchal - 43:00
1.ª D60 – Carmo Gonçalves - GDE - 39:18