214 Participantes em Orientação no Chão da Lagoa

Foto Clube Aventura da Madeira

A manhã de domingo, 19 de Abril,  apesar de ter começado com chuva e trovoada, não impediu que 214 praticantes de Orientação tivessem rumado ao Chão da Lagoa para participar no Troféu de Orientação Serras do Funchal, organizado pelo Clube Aventura da Madeira.

A prova decorreu numa área planalto, com cerca de 1km2 , onde os detalhes de vegetação densa foram o principal desafio dos participantes, exigindo atenção redobrada na leitura do mapa e na escolha de opções entre postos de controlo.

Nos resultados destacam-se as vitórias de José Mendes (CNSV) no escalão Homens Elite, concluindo o percurso de 4,4km em 36:27. Na competição feminina, Dana Honzakova (CMoFunchal) confirmou a condição de favorita e somou mais uma vitória para a Taça da Madeira de Orientação pedestre, terminando os 3,7 Kms do percurso Damas Elite em 37:11.

A classificação coletiva contou com 13 clubes. A vitória foi atribuída ao Clube Aventura da Madeira que contou com 54 orientistas em sua representação. Na segunda posição classificou-se o Clube de Montanha do Funchal e na terceira posição, o Clube Desportivo Escola Francisco Franco.

Vencedores Escalões de Competição:

1.º HE – José Mendes - CNSV 36:27

1.º DE - Dana Honzakova - CMo Funchal  - 37:11

1.º H21A - Humberto Gomez - Retoiça - 36:20

1.ª D21A – Ana Furtado - CDEFF - 37:38

1.ª HB – Sérgio Catarino – CEE - Madeira - 35:24

1.ª DB - Cláudia Soares - CA Madeira - 34:14

1.º H14 - António Gouveia - CMo Funchal - 20:41

1.ª D14 – Sofia Ferreira – CAMadeira - 35:53

1.º H16 - Pedro Ferro - CA Madeira  - 29:23

1.ª D16 – Margarida Vieira - CMoFunchal - 55:08

1.º H20 - Afonso Paulos - GDE - 53:04

1.ª D20 – Tanya Troshchenko – CAMadeira - 47:26

1.º H35 - João Apolinário - CA Madeira - 37:51

1.ª D35 - Paula Rodrigues - CNSV - 37:12

1.º H45 – Bruno Berenguer – CAMadeira - 27:07

1.ª D45 - Nélia Sousa - CA Madeira - 36:30

1.º H50 – Vítor Sousa - CMoFunchal - 39:54

1.ª D50 – Ana Abreu - CP Telecom - 41:42

1.º H60 - Justino Nóbrega - CMo Funchal - 43:00

1.ª D60 – Carmo Gonçalves - GDE - 39:18

