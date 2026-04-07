Programa de Voluntariado Jovem com benefícios para participantes
O Programa Municipal de Voluntariado Jovem do Funchal conta actualmente com uma bolsa de 14 voluntários, mas a autarquia pretende que este número cresça. O programa concede um Cartão de Voluntário, que oferece um conjunto de benefícios e descontos, valorizando o contributo dos jovens para a comunidade e incentivando, simultaneamente, o consumo no comércio local.
A Câmara Municipal do Funchal assinou, esta manhã, na Sala da Assembleia Municipal, nove protocolos com diversas entidades locais, no âmbito desse projecto. No total, já foram formalizadas cerca de 14 parcerias, estando em curso novos contactos com outras entidades, "o que demonstra a crescente adesão ao projecto".
A vereadora com o pelouro da Juventude, Helena Leal, destacou a aposta estratégica do município na promoção da participação cívica dos jovens e no desenvolvimento de competências pessoais e sociais. “Nos últimos tempos, o Município do Funchal tem vindo a afirmar-se como um agente activo na promoção da cidadania, inclusão e educação não formal entre os jovens. Neste contexto, o voluntariado surge como uma ferramenta central para o desenvolvimento de competências como a solidariedade, autonomia e sentido de responsabilidade”, salientou.