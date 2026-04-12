Jessica Rodrigues vence maratona na Taça da Europa de Patinagem em Lagos

A madeirense Jessica Rodrigues sagrou-se vencedora da prova de Maratona (42 km) na segunda etapa da Taça da Europa de Patinagem de Velocidade, disputada este domingo na cidade algarvia de Lagos. A competição, conhecida como Torneio Terras do Infante, decorreu entre quinta-feira e este domingo.

A atleta, que representa uma equipa profissional alemã, foi uma das grandes figuras da edição de 2026 do torneio, tendo conquistado outros pódios nas provas de pista realizadas ao longo dos dias anteriores, entre quinta-feira e sábado.

A Madeira fez-se representar nesta prova internacional por uma forte comitiva, com atletas do CDR Prazeres, CDR Santanense, Marítimo, Santa-Cruzense e AD Serra de Água.