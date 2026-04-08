Funchal promove "mega-aula de actividade física" no Jardim Municipal

No âmbito das comemorações do Dia Mundial da Actividade Física e do Dia Mundial da Saúde, a Câmara Municipal do Funchal, através da Divisão de Longevidade e Envelhecimento Activo, promoveu hoje uma caminhada entre o Teleférico e o Jardim Municipal, onde decorreu uma Mega-Aula de Actividade Física, com a participação de cerca de 400 utentes dos ginásios municipais, do Centro Comunitário do Funchal e da Universidade Sénior do Funchal. A aula foi dinamizada por professores dos ginásios da Barreirinha, Santo António e São Martinho.

O momento contou com a presença da vereadora com os pelouros do Desporto e da Saúde, Helena Leal, que destacou a importância da promoção de estilos de vida activos e saudáveis junto da população sénior, sublinhando que “a prática regular de actividade física é fundamental para promover o envelhecimento activo, a longevidade com qualidade e o bem-estar físico e mental da população”.

Amanhã, as actividades prosseguem no Polidesportivo do Ginásio de São Martinho, onde decorrerá o 1.º Torneio de Walking Football, reunindo 12 equipas e cerca de 150 participantes dos vários espaços municipais: Ginásio da Barreirinha, Ginásio de Santo António, Ginásio de São Martinho, Centro Comunitário do Funchal e Universidade Sénior do Funchal, bem como de outras instituições convidadas, designadamente o Centro Comunitário Regional, a Garouta do Calhau, a EAPN – núcleo da RAM e a comunidade migrante. A iniciativa termina com um almoço-convívio no Ginásio Municipal de São Martinho.