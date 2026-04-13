Leonardo Chícharo 'positivo' no arranque da Taça de Portugal de Sub-19

O madeirense Leonardo Chícharo, que integra a equipa Mundimat/Ambiente/CCA Paio Pires, deu boas indicações no arranque da Taça de Portugal de Sub-19, nomeadamente no 11º Troféu José Poeira, que decorreu nos dias 11 e 12 de Abril.

O ciclista classificou-se em 53º entre os 81 ciclistas que alinharam à partida no contrarrelógio de 23.4kms na Zambujeira do Mar. De acordo com nota da Associação de Ciclismo da Madeira, "continua em fase de aprendizagem a um esforço individual que ainda é pouco habitual para si, mas encarou esta jornada de sábado como positiva".

No domingo, a ligação de 129.4kms de Vila Nova de Mil Fontes a Odemira foi mais complicada para o ciclista madeirense, com um furo a meio da etapa a obrigar a esforço extra para voltar ao pelotão principal. Com o endurecimento da fase final da etapa e a proximidade das decisões, Leonardo Chícharo não conseguiu aguentar o ritmo imposto pelos candidatos, terminando em 52º lugar entre os 65 ciclistas que concluíram a corrida, e dando o seu contributo à equipa ao ser o 3º elemento.

As próximas corridas previstas para Chícharo são as duas primeiras provas da Taça de Portugal de Esperanças, a 18 e 19 de Abril, em Vila Velha de Ródão e Sertã.