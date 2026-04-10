Rali de Santana condiciona acessos a percursos pedestres este sábado

Alguns acessos a percursos pedestres no concelho de Santana estarão condicionados este sábado, 11 de abril, devido à realização do Rali de Santana.

De acordo com o Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN), entre as 08h51 e as 12h15 estarão encerradas as estradas de acesso à PR 1.2 – Vereda do Pico Ruivo e à PR 9.1 – Levada do Caldeirão Verde – Um Caminho para Todos, no troço entre Pico das Pedras e Queimadas.

Durante este período, os percursos ficarão inacessíveis por via rodoviária, não existindo alternativas de circulação nas zonas afectadas. Ainda assim, os trilhos poderão ser utilizados normalmente por quem se encontre já no local antes do início dos condicionamentos.

O IFCN recorda também que os percursos PR 9 – Levada do Caldeirão Verde e PR 18 – Levada do Rei continuam encerrados por motivos de segurança.