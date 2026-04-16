Fajã da Areia recebe 2.ª etapa do Circuito Regional de Surf

Após a realização da 1.ª etapa na Praia do Seixal, o Circuito Regional de Surf Esperanças e Sub 18 - 2026 prossegue no próximo dia 18 de Abril, na Fajã da Areia - São Vicente, para a 2.ª etapa da competição.

A prova é co-organizada pelo Clube Naval do Funchal, através do Naval Surf Team, em parceria com a Associação Regional de Surf da Região Autónoma da Madeira, e será dedicada aos escalões de Esperanças (Sub-12, Sub-14 e Sub-16) e Sub-18.

Para esta etapa estão inscritos até à data 27 atletas, em representação do Clube Naval do Funchal e do Clube Naval do Seixal, prevendo-se um elevado nível competitivo entre os jovens surfistas da região.

As previsões apontam para condições desafiantes à prática da modalidade, que poderão proporcionar um bom espetáculo desportivo ao longo do dia.

Programa da prova:

9h30 / 10h - Check in

10h30 / 14h30 - Heats iniciais

14h30 / 15h30 - Almoço

15h30 / às 16h45 - Heats finais

17h30 - Entrega de Premios