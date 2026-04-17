Página no Facebook promove vídeos falsos da Madeira?

Chama-se ‘Portugal Hidden Gems’ e conta com cerca de 41 mil seguidores na rede social Facebook. A página apresenta-se como o “melhor lugar para descobrir localidades escondidas em Portugal”.

Entre as várias publicações, que passam pelos Açores, Algarve, Alentejo, Gerês e Lisboa, entre outros locais, destacam-se vídeos com imagens de ‘cortar a respiração’ da Madeira. No entanto, os comentários são maioritariamente negativos e colocam em causa a veracidade desses conteúdos.

“Isso nunca foi nem é na ilha da Madeira”, “Vivo aqui há vários anos e nunca vi isso”, “Parem de postar coisas para enganar as pessoas e ter conteúdo” e “Não há necessidade de promover a Madeira com mentiras”, são apenas alguns dos centenas de comentários deixados nas várias publicações sobre a ilha. Ainda assim, há quem confirme a sua beleza.

Mas será que os vídeos são falsos ou estarão os locais tão bem escondidos que nem os madeirenses os conhecem?

Vários conteúdos sobre a Madeira e as suas paisagens, com uma estética perfeita ou até irreal, têm gerado críticas por não representarem fielmente a realidade ou por misturarem elementos artificiais. A Inteligência Artificial (IA) veio tornar ainda mais difícil distinguir o que é real do que é criado digitalmente.

Ferramentas acessíveis permitem gerar vídeos com elevado grau de detalhe e realismo, capazes de reproduzir paisagens, luz e movimento de forma convincente.

No caso de conteúdos turísticos, como os partilhados nesta página com alegadas paisagens da Madeira, esta tecnologia pode ser usada para criar cenários visualmente impressionantes, que não correspondem a locais reais.

Será este o caso?

Entre os vários vídeos partilhados, seleccionámos dois para analisar a sua veracidade, recorrendo a ferramentas informáticas, software de análise de imagem e vídeo, bem como a imagens reais dos locais.

Comecemos por um vídeo de 16 segundos que mostra “uma cascata vertical de 140 metros, conhecida como a Cascata da Garganta Funda, com um estreito desfiladeiro vulcânico, vinhas verdejantes e uma vista panorâmica do Atlântico”.

A publicação conta com 131 comentários, que revelam um padrão dominante de desconfiança. A maioria dos utilizadores afirma não reconhecer o local como sendo da Madeira, incluindo vários a dizer que vivem e que conhecem bem a ilha. Alguns identificam mesmo o vídeo como sendo gerado por inteligência artificial, enquanto outros apontam para possíveis localizações noutros países.

Através do site ‘Truthscan’ analisamos o vídeo. Após análise, o site concluiu que existe uma probabilidade de 88% de o vídeo ter sido criado por Inteligência Artificial.

Comparamos também com imagens reais do local partilhadas na página oficial do 'Visit Madeira':

Ver Galeria Fotos Visit Madeira

Apesar de existirem semelhanças genéricas com uma queda de água, as características visuais apresentadas no vídeo não coincidem com o local real. A Cascata da Garganta Funda irrompe de uma encosta rochosa, envolvida por um cenário verde.

Um outro exemplo de uma publicação que gerou várias críticas por parte de utilizadores é do "promontório costeiro impressionante conhecido como Ponta do Garajau, que apresenta uma estátua icónica do Cristo Rei, uma escadaria à beira-mar com vistas panorâmicas e paisagens do Atlântico".

Colocamos, igualmente, o vídeo no ‘Truthscan’, que concluiu que existe a probabilidade 81% deste ter sido gerado pela IA. Dos 96 comentários deixados na publicação, de 3 de Abril, a maioria das pessoas afirma que conhece o local e que não é a Ponta do Garajau e que o vídeo não corresponde ao sítio.

As tão conhecidas escadas que fazem a ligação entre o topo da falésia, onde está o Cristo Rei, e a zona mais abaixo, descem de uma forma mais directa, não se assemelhando com o vídeo partilhado.

Foto Shutterstock

A análise dos vídeos, em conjunto com a comparação com imagens reais e os resultados das ferramentas utilizadas, revela inconsistências significativas. Estes elementos indicam que os conteúdos poderão ter sido gerados por IA, não correspondendo fielmente às paisagens da Madeira e podendo induzir os utilizadores em erro.