Escola Dr. Horácio Bento de Gouveia promove encontro de voluntariado educativo

No próximo dia 21 de Abril, entre as 14 e as 18 horas, realiza-se o 'Encontro de Voluntariado em Contexto Educativo: Educar para a Cidadania, Formar para a Solidariedade', uma iniciativa do Clube Viver a Vida da Escola Dr. Horácio Bento de Gouveia (HBG), um projecto que há 21 anos promove a educação para a solidariedade e para o voluntariado em contexto escolar, desenvolvendo nos participantes competências pessoais, sociais, emocionais e profissionais. Simultaneamente, reforça o papel da escola enquanto organização socialmente responsável e contribui para a concretização dos Objectivos de Desenvolvimento Sustentável.

Nos últimos anos, o Clube Viver a Vida tem vindo a intensificar o seu investimento na promoção da saúde mental, através de uma parceria com o Instituto São João de Deus (ISJD), sensibilizando os participantes para a importância de cuidar do bem-estar psicológico, combater o estigma e os preconceitos associados às doenças mentais e incentivar a participação cívica e solidária através do voluntariado nesta área. A participação dos jovens do 9.º ano nas reuniões mensais de alcoologia, o exercício de voluntariado nas várias unidades do Instituto realizadas por alunos do 2.º e 3.º Ciclo e as actividades desportivas que decorrem mensalmente na Escola HBG, em equipas mistas entre alunos e utentes, têm contribuído para a mudança de atitudes e comportamentos no sentido do combate aos mitos, ao estigma e à discriminação associados à doença mental e às instituições ligadas a esta problemática bem como para criação de contextos de convivência positiva.

Pela sua forma dedicada, organizada e empenhada como intervém na escola e na comunidade, o Clube Viver a Vida tem sido amplamente reconhecido pelo seu trabalho. Destaca-se a atribuição, por várias vezes, do Prémio 'Linka-te aos Outros', da Fundação AMI, bem como o prémio 'Educar para Cooperar - Agora Tu!', da Associação AIDGlobal. O projecto tem recebido também diversos louvores e distinções atribuídos por entidades como a Cooperativa António Sérgio para a Economia Social, a Casa do Voluntário, a Cáritas Diocesana e a Fundação AMI.

A sessão de abertura do Encontro contará com a presença de Paula Margarido, secretária da Inclusão, Trabalho e Juventude, dando início a uma tarde dedicada à partilha de experiências e boas práticas. Várias instituições apresentarão os seus projectos, entre os quais a Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos do Caniço, com o 'Educar para a Solidariedade', a Escola Básica do 2.º e 3.º Ciclo Dr. Horácio Bento de Gouveia, com o 'Clube Viver a Vida', a Escola Secundária Francisco Franco, com o 'Banco dos Afectos', e a Escola Superior de Enfermagem São José de Cluny, com o 'Voluntariado Cluny'. O encontro contará ainda com testemunhos de jovens, alunos da Escola da APEL e uma ex-aluna da Escola HBG, actualmente enfermeira especialista em saúde mental e psiquiatria, que encontraram no voluntariado uma oportunidade de crescimento pessoal e transformação social, partilhando experiências que evidenciam o impacto destas práticas nas suas vidas e nas comunidades.

Intercalado com pausas criativas, a sessão encerra às 18 horas, deixando o convite à reflexão sobre a importância de educar para a cidadania e formar para a solidariedade, pilares fundamentais para a construção de uma sociedade mais justa e inclusiva.