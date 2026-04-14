Escola Dr. Eduardo Brazão de Castro homenageia ex-aluna Cláudia Monteiro de Aguiar

No âmbito da exposição 'Move-te por Valores', uma iniciativa do Plano Nacional de Ética no Desporto (PNED), do Instituto Português do Desporto e Juventude, I. P., em parceria com o programa 'Escola Embaixadora do Parlamento Europeu'. a Escola Dr. Eduardo Brazão de Castro homenageou a ex-aluna Cláudia Monteiro de Aguiar, atribuindo-lhe o valor 'Empatia'.

Através de um comunicado de imprensa, a escola dá conta que a cerimónia contou com a presença do director regional de Educação, João Costa e Silva, do director regional de Desporto, David Gomes, do presidente da Assembleia Municipal do Funchal, José Luís Nunes, e do presidente do conselho executivo da escola, Nuno Jardim, entre outras entidades.

A actividade foi organizada pelo Clube Europeu da escola, que engloba o projecto e permitiu que todos os alunos da instituição visitassem a exposição e trabalhassem os valores e as figuras nela presentes. O coordenador dos projvetos europeus da escola, Marco Melo, agradeceu o empenho de toda a comunidade educativa para o sucesso desta atividade, destacando a presença das entidades nesta cerimónia de elevada importância para a instituição.