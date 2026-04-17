Projecto 'Câmara de Lobos 360' apresenta site oficial

O projecto 'Câmara de Lobos 360' lançou oficialmente o seu website, convidando residentes e visitantes a explorar o concelho de uma forma inovadora e imersiva.

O site apresenta uma experiência interactiva baseada em conteúdos visuais em 360º graus e 3D, permitindo descobrir paisagens, pontos de interesse, tradições e património cultural de Câmara de Lobos através de uma perspectiva única. A iniciativa pretende reforçar a promoção turística e valorizar a identidade local, aliando tecnologia e cultura.

Com uma navegação intuitiva e acessível em diferentes dispositivos, o 'Câmara de Lobos 360' foi desenvolvido para proporcionar uma experiência envolvente, tanto para quem planeia visitar o concelho como para quem deseja redescobrir os seus encantos.

Segundo a presidente da Associação Insular de Geografia, Ana Neves, “a base digital desta estratégia de Marketing Territorial está criada, o princípio do 'Câmara de Lobos 360' passa a estar ao alcance de todos, e é exatamente com todos os camaralobenses que este projecto digital pode e deve crescer, pois ninguém valoriza mais o seu território do que as suas gentes".

"Todos, sem excepção, são hoje convidados a participar e a fazer esta nova plataforma crescer", afirma.

O projecto insere-se numa estratégia mais ampla de inovação digital e valorização territorial, contribuindo para a modernização da comunicação e promoção do território.

O projecto 'Câmara de Lobos 360' é promovido pela Associação Insular de Geografia, em parceria com a Câmara Municipal de Câmara de Lobos.