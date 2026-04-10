Trânsito encerrado no Nó de Câmara de Lobos na próxima segunda-feira

A Via Litoral informa, através de um comunicado remetido às redacções, que, na próxima segunda-feira, 13 de Abril, o trânsito estará encerrado no ramo de saída 6 da Via Rápida para o Nó de Câmara de Lobos, no sentido Ribeira Brava-Machico, entre as 10 e as 20 horas, devido a trabalhos de pavimentação.

A concessionária sugere, ainda, que os condutores utilizem o nó anterior ou o seguinte da VR1 de modo a obter melhores alternativas. Importa realçar que os trabalhos a realizar poderão sofrer alterações consoante as condições atmosféricas.

"Agradecemos desde já a compreensão dos utentes para os incómodos que estes condicionamentos venham a causar, solicitando a colaboração no cumprimento da sinalização rodoviária existente nos locais.", conclui.

Para mais informações consulte o site www.vialitoral.com .