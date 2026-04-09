'20 Caminhos na Voz de Migrantes' em destaque no MadeiraShopping

O MadeiraShopping abriu as suas portas à exposição “20 Caminhos na Voz de Migrantes”, uma iniciativa da EAPN Portugal – Rede Europeia Anti-Pobreza, com o apoio do Núcleo da Região Autónoma da Madeira, no âmbito do projeto europeu OPPORTUNITIES. Esta ficará patente até dia 14 de abril.

A mostra, explica o espaço comercial, propõe uma narrativa de integração bem-sucedida, através de histórias reais de migrantes que escolheram Portugal como país para viver. Com base em testemunhos autênticos, a exposição procura desconstruir estereótipos e evidenciar percursos de vida marcados pela resiliência, pelo contributo social e pela diversidade cultural.

Assente na metodologia de Cross Talks (Conversas Cruzadas), a exposição promove o diálogo entre diferentes experiências e perspetivas, destacando os benefícios da migração e a riqueza cultural que esta traz à sociedade portuguesa. A iniciativa convida os visitantes a refletirem sobre a importância de uma sociedade mais inclusiva, informada e coesa.

"Ao receber esta exposição, o MadeiraShopping reforça o seu compromisso em proporcionar novas experiências aos visitantes, promovendo o acesso à cultura, ao conhecimento e à reflexão sobre temas atuais", explica..