Quatro madeirenses nomeados para melhores do ano da Confederação do Desporto

Três atletas e um treinador madeirense estão entre os nomeados pela Confederação do Desporto de Portugal para os Prémios ‘Melhores do Ano’ 2025, da Gala do Desporto de Portugal, hoje divulgados por aquele organismo. São os casos das patinadoras Jéssica Rodrigues (velocidade) e Madalena Costa (artística), do canoísta Bernardo Pereira e do treinador Alípio Silva.

Jéssica Rodrigues (patinagem de velocidade), atleta da CDR Prazeres, e Madalena Costa (patinagem artística), que representa o SC Santacruzense, estão entre as nomeadas para a categoria de ‘Atleta Feminino'.

O atleta do Clube Naval da Calheta, Bernardo Pereira (canoagem), está entre os cinco nomeados para a categoria ‘Jovem Promessa’.

Já o técnico do CDR Prazeres, Alípio Silva (patinagem de velocidade), concorre na categoria de ‘Treinador’.

As votações já se encontram abertas, sendo que a Gala do Desporto de Portugal está agendada para 27 de Maio deste ano, no Centro Cultural Olga Cadaval, em Sintra.