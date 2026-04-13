Easyjet apresenta hoje novidades para a Madeira

A EasyJet e a Secretaria Regional de Turismo promovem hoje, às 15h00, no auditório da Quinta Magnólia, uma conferência de imprensa destinada a apresentar a actividade da transportadora aérea na Região e a reforçar o compromisso da companhia a longo prazo no arquipélago. O evento contará com a participação do secretário regional Eduardo Jesus e do director-geral da easyJet em Portugal, José Lopes.

A EasyJet é, actualmente, a transportadora que mais opera na Madeira, com mais de uma dezena de rotas activas de e para a Madeira e Porto Santo. Desde 2007 que a companhia opera na Região.

OUTROS EVENTOS NA AGENDA DE HOJE:

10h00- Iniciativa do JPP, com Patrícia Spínola, junto ao Pavilhão Gimnodesportivo de Santa Cruz

10h30 - II Fórum - Mobilidade Global, Integração e Diversidade Cultural - Mundos em Diálogo. Terá lugar Museu de Imprensa da Madeira e conta com os seguintes oradores: Agostinho Jardim Moreira (EAPN Portugal), Miguel Albuquerque, Celso Bettencourt, Sancho Gomes, Leonel Silva (IHM), Pedro Santos Gouveia (IEM) e Carlos Perdigão (ACIF)

12h00- Inauguração do espaço infantil ‘Xico Experto’, no Continente Modelo de São Martinho, com presença do presidente do Governo, Miguel Albuquerque.

16h00 - Cerimónia da entrega de prémios referentes ao primeiro sorteio da iniciativa '+ Comércio Local' de 2026. Terá lugar na sala da Assembleia Municipal da Câmara Municipal do Funchal

PRINCIPAIS ACONTECIMENTOS REGISTADOS NO DIA 13 DE ABRIL:

1598 - Henrique IV de França assina em Nantes, Bretanha, o Édito de Nantes, que concede liberdade de culto aos protestantes 'huguenotes' no país.

1695 - Morre, com 73 anos, o escritor francês Jean de La Fontaine, autor das "Fábulas".

1742 - Estreia de "O Messias", oratório do compositor inglês nascido na Alemanha George Frideric Handel, em Dublin, Irlanda.

1743 - Nasce o norte-americano Thomas Jefferson, estadista, autor da Declaração da Independência dos Estados Unidos, secretário de Estado entre 1789 e 1794, vice-presidente de 1797 a 1801 e terceiro Presidente dos Estados Unidos da América de 1801 a 1809.

1846 - É inaugurado o Teatro Nacional de D. Maria II, durante as comemorações do 27º. Aniversário da rainha Maria II (1819-1853), em Lisboa, criado por Almeida Garrett.

1848 - A Sicília torna-se independente de Nápoles.

1850 - Nasce António Campos Júnior, militar, escritor, redator de diversos periódicos e autor do drama onde pela primeira vez se cantaria a marcha patriótica "A Portuguesa", de Alfredo Keil.

1851 - Nasce, em Lisboa, o químico e inventor Emílio Dias, distinguindo-se na conceção e construção de instrumentos de precisão.

1870 - Abertura do Metropolitan Museum of Art, no Edifício Dodworth na 681 Fifth Avenue, em Nova Iorque, Estados Unidos.

1906 - Nasce o escritor irlandês Samuel Barclay Beckett, Prémio Nobel da Literatura em 1969, autor de En attendant Godot (1952) Esperando Godot.

1918 - A Junta Militar de Sidónio Paes repõe o regime de censura prévia, revogado pelos Governos iniciais da I República.

- É criada a freguesia da Penha de França, em Lisboa.

1935 - Primeiro jogo oficial de uma seleção portuguesa, capitaneada por Francisco Xavier, no Campo das Amoreiras, em Lisboa. Termina com o resultado de 5-6 favorável aos espanhóis.

1937 - Inauguração do edifício da Faculdade de Farmácia, na Rua Aníbal Cunha, no Porto.

1939 - França e Reino Unido asseguram a independência da Roménia.

1943 - É promulgada a Lei nº. 1:994, do Ministério das Finanças, da nacionalização de capitais, com a qual o Governo de Oliveira Salazar pretende reservar a exploração de setores estratégicos da economia nacional.

1945 - É fundado o Cineclube do Porto.

1961 - O general Botelho Moniz, ministro da Defesa, e outros oficiais-generais, tentam destituir Oliveira Salazar da chefia do Governo português.

1964 - O ator norte-americano Sidney Poitier é o primeiro negro distinguido com o Óscar de Melhor Ator, pelo seu desempenho em "Lillies of the Field" ("Os Lírios do Campo").

1975 - A luta entre muçulmanos e cristãos no Líbano dá início à longa guerra civil.

1981 - Morre, com 78 anos, Bertha Rosa Limpo, cantora lírica, empresária e cozinheira, autora do "Livro de Pantagruel", clássico da culinária portuguesa.

1986 - Um abraço entre o Papa João Paulo II e o rabino-chefe de Roma, Elio Toaff, sela a primeira visita de um Papa à Sinagoga de Roma, Itália.

1987 - É assinado, em Pequim, o acordo da Declaração Conjunta Sino-Portuguesa sobre a Questão de Macau que estabelece a data de 20 de dezembro de 1999 para a transferência da soberania de Macau de Portugal para a China, pelo primeiro-ministro português, Aníbal Cavaco Silva, e o homólogo chinês, Zhao Zyang.

1989 - Morre, com 82 anos, António Ferreira Gomes, antigo bispo do Porto que confrontou Oliveira Salazar com a pobreza do país. Uma carta, de 13 de julho de 1958, do bispo ao ditador esteve na base da sua expulsão de Portugal em 1958.

1990 - A URSS reconhece a responsabilidade no massacre das forças polacas na floresta de Katyn, durante a II Guerra Mundial.

1992 - Nelson Mandela, presidente do Congresso Nacional Africano (ANC), anuncia oficialmente a separação da mulher, Winnie Mandela, implicada no assassínio de jovens negros.

1997 - O atleta António Pinto vence, pela segunda vez, a maratona de Londres, Inglaterra, estabelecendo o melhor tempo mundial do ano.

2000 - Portugal conquista a medalha de ouro do 28.º Salão Internacional de Invenções de Genebra, Suíça, com um conjunto de jogos de cartas para estimular a aprendizagem da Matemática.

2003 - Morre, com 80 anos, o escritor açoriano Pedro da Silveira, "A Ilha e o Mundo" (1953), "Sinais do Oeste" (1953), "Corografias" (1985) e "Antologia da Poesia Açoriana - do Século XVIII a 1975" (1977) são algumas das suas publicações.

2005 - A Alta Autoridade para a Comunicação Social aprova a venda da Lusomundo Media à Controlinveste, com condições à aprovação do negócio "que a adquirente respeite a liberdade de expressão e o confronto das diversas correntes de opinião, bem como a identidade e a linha editorial dos órgãos de comunicação social em presença".

- O Parlamento Europeu dá "luz verde" à adesão da Roménia e da Bulgária à União Europeia a 01 de janeiro de 2007.

2006 - A coligação vencedora das legislativas em São Tomé e Príncipe, Movimento Democrata Força da Mudança-Partido da Convergência Democrata (MDFM-PCD), denuncia a existência de "fraude eleitoral" na recontagem dos votos a favor do Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe - Partido Social Democrata (MLSTP-PSD), partido no poder.

- Morre, com 88 anos, Muriel Spark Camberg, escritora escocesa, autora de "Miss Jean Brodie na Flor da Idade".

2007 - A Comissão Nacional de Eleições de Timor-Leste deteta "irregularidades muito graves" nas presidenciais de 09 de abril e admite a repetição parcial da votação. José Ramos-Horta junta-se aos cinco candidatos que pedem a suspensão da contagem dos votos.

- O Presidente guineense, João Bernardo "Nino" Vieira, dá posse ao novo primeiro-ministro da Guiné-Bissau, Martinho Ndafa Cabi.

- O Supremo Tribunal italiano absolve Patrick Head, ex-diretor técnico da Williams, no caso da morte do piloto brasileiro de Fórmula 1 Ayrton Senna, pelo facto de o crime de homicídio involuntário já ter prescrito.

- Morre, com 85 anos, Hans Koning, escritor, jornalista e ensaísta norte-americano de origem holandesa.

2010 - Morre, com 84 anos, o poeta e dramaturgo Jaime Salazar Sampaio. Em 1999 recebeu o Grande Prémio de Teatro da Associação Portuguesa de Escritores pela obra "Um homem dividido" e em 2005 foi distinguido com a medalha de honra da Sociedade Portuguesa de Autores.

- Morre, com 65 anos, o realizador alemão Werner Schroeter, premiado em Berlim e em Veneza, rodou em Portugal o seu último filme, "Esta Noite", uma adaptação da obra "Para esta noche", do escritor uruguaio Juan Carlos Onetti, produzido por Paulo Branco.

- Morre, com 66 anos, o baterista norte-americano Steve Reid, que tocou com Miles Davis, Ornette Coleman e Fela Kuti.

2011 - O tenista Frederico Gil é o primeiro português a qualificar-se para os oitavos de final de um torneio da categoria Masters 1000 do circuito ATP, em Monte Carlo, Mónaco.

- Quase 70 passageiros partem rumo a Cabo Verde, a bordo do primeiro avião comercial a descolar do aeroporto de Beja, um Boeing 757-200ER, da companhia aérea TACV - Cabo Verde Airlines.

2012 - A Assembleia da República aprova as duas propostas de resolução para a ratificação do Tratado que cria o Mecanismo Europeu de Estabilidade e do Tratado sobre Estabilidade, Coordenação e Governação na União Económica e Monetária.

2013 - António José Seguro é reeleito secretário-geral do PS com 96,53 por cento, correspondente a 24.843 votos, contra 3,46 por cento do militante socialista Aires Pedro, que obteve 892 votos.

- O primeiro-ministro palestiniano, Salam Fayyad, entra em rota de colisão com o Presidente da Autoridade Palestiniana, Mahmoud Abbas, e apresenta a demissão.

- O Sporting de Braga conquista pela primeira vez a Taça da Liga de futebol, ao vencer o FC Porto por 1-0 com um golo do "capitão" Alan, na final da competição disputada no Estádio Cidade de Coimbra.

2014 - O atleta Sérgio Silva sagra-se campeão europeu de duatlo sprint de elite - 5 km corrida, 20 km de bicicleta e 2,5 km de corrida -, ao vencer a prova dos Campeonatos da Europa disputada em Horst, nos Países Baixos.

2015 - Cerca de 400 imigrantes desaparecem no naufrágio de uma embarcação improvisada no Mediterrâneo. A guarda costeira italiana, que deteta 42 barcos que transportam um total de 6.500 migrantes, anuncia ter resgatado 144 pessoas e recuperado nove corpos, após o naufrágio de uma das embarcações.

- Morre, com 74 anos, Eduardo Hughes Galeano, escritor uruguaio, autor de obras como "As Veias Abertas da América Latina" e "Memoria del fuego".

- Morre, com 87 anos, o escritor, poeta, dramaturgo e artista plástico alemão Günter Wilhelm Grass, Prémio Nobel da Literatura em 1999. Autor do livro auto-biográfico "O Descascar da Cebola" o "O Linguado" e "Em Viagem de uma Alemanha à outra".

2017 - Os Estados Unidos lançam, no Afeganistão, a bomba não - nuclear mais potente, apelidada como "a mãe de todas as bombas", contra o grupo extremista Estado Islâmico (EI), para interromper os movimentos crescentes das bases terroristas que entretanto os grupos tinham ganho.

- Morre, com 89 anos, Nona Liddell, violinista britânica e líder da London Sinfonieta de 1970 a 1994 e regente do English String Quartet entre 1957 e 1973.

2018 - O parlamento aprova um diploma que permite a mudança de género a partir dos 16 anos, sem relatório médico, com votos a favor do PS, BE, PEV e PAN, contra do PSD e CDS-PP e abstenção do PCP. A deputada do PSD Teresa Leal Coelho vota também a favor da mudança da lei, violando a disciplina de voto 'contra' no seu partido.

- Morre, com 86 anos, Milos Forman, realizador norte-americano de origem checa, premiado duas vezes com o Óscar de Melhor Realizador, em 1976 por "Voando sobre um Ninho de Cucos" e em 1985 por "Amadeus". Em 1965 venceu o primeiro Óscar de Melhor Filme Estrangeiro com a comédia "Os Amores Duma Loura" e em 1968 voltaria a receber o mesmo galardão com "O Baile dos Bombeiros".

2020 - A Igreja da Imaculada Conceição, em Milot, no Haiti, classificada Património Mundial, um dos poucos espaços no Haiti com esta classificação da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), é destruída por um incêndio de grandes dimensões.

- Covid-19: Timor-Leste proíbe a entrada a cidadãos de qualquer país, incluindo timorenses, como medida do estado de emergência.

- Morre, com 72 anos, Moraes Moreira, cantor e compositor brasileiro, fez parte do grupo Novos Baianos.

- Morre, com 90 anos, Sarah Maldoror, cineasta francesa. Adaptou a obra do escritor angolano José Luandino Vieira para cinema e abordou a Guerra Colonial. Fundou, em 1956, a Les Griots, "primeira companhia composta por atores africanos e afro-caribenhos, para pôr fim aos papéis de serva e tornar conhecidos artistas e escritores negros".

2022 - Morre, com 86 anos, António Manuel Maldonado Gonelha, gestor e político, subsecretário de Estado do Trabalho no VI Governo Provisório, secretário de Estado do Trabalho no I Governo Constitucional, ministro do Trabalho nos I e II Governos Constitucionais e ainda ministro da Saúde no IX Governo Constitucional, o do Bloco Central PS/PSD. Fez parte do conselho de administração da EDP e administrador do Montepio Geral.

- Morre, com 55 anos, Freddy Rincón, antigo futebolista colombiano e treinador da seleção da Colômbia.

2023 - Morre, com 93 anos, Barbara Mary Quant, criadora de moda britânica responsável pela popularidade da minissaia, e dos chamados 'hot-pants' (calções muito curtos).

2024 - O Corpo de Guardas da Revolução do Irão, o exército da República Islâmica, lança um ataque "em grande escala" com drones e mísseis contra Israel, "Em resposta aos numerosos crimes cometidos pelo regime sionista, incluindo o ataque à secção consular da embaixada da República Islâmica do Irão em Damasco e o martírio de um grupo de comandantes militares e conselheiros do nosso país na Síria".

- Um navio de carga MSC Arries, com bandeira portuguesa e com registo na Região Autónoma da Madeira, propriedade da empresa Zodiac Maritime Limited, com sede em Londres, Inglaterra, é tomado de assalto junto ao estreito de Ormuz por forças iranianas, devido à violação dos regulamentos marítimos internacionais e à falta de resposta às autoridades iranianas.

2025 - Morre, com 78 anos, Carlos Matos Gomes, coronel, Capitão de Abril.

- Morre, com 89 anos, Mário Vargas Llosa, escritor peruano, Nobel da Literatura em 2010. Autor de obras como "A cidade e os cães" (1963), "A casa verde" (1966), "Conversa n'A Catedral" (1969), "A tia Júlia e o escrevedor" (1977) e "A festa do chibo" (2000).

PENSAMENTO DO DIA: