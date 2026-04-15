Os custos e os efeitos da guerra a Oriente em destaque na imprensa

Bom dia. Estas são as primeiras páginas dos jornais nacionais em banca esta quarta-feira, 15 de Abril de 2026.

Na revista Sábado:

- "As polémicas nas casas de luxo da empresa de Rui Costa"

- "Dívida de 500 mil euros a Luís Mendes acabou em tribunal e terá contribuído para a demissão do n.º 2 do Benfica"

- "Atrasos na entrega de 'penthouses' geram processos de milhões"

- "No centro está a empresa familiar do presidente, que tem os filhos como sócios"

- "Testemunhas de Jeová. Dissidentes relatam abusos sexuais e maus-tratos"

- "Apagão. Um ano depois, há seis prisões e centros de saúde ainda sem geradores"

No Diário de Notícias:

- "FMI prevê défice sob controlo, mas avisa para aumento da inflação devido à guerra"

- "Papa na Argélia. O 'filho de Santo Agostinho' emociona-se nas ruínas de Hipona"

- "Tribunal de Contas. Fim do visto prévio: autarcas apoiam mudança e recusam perigo de descontrolo"

- "EUA-Irão. Nova ronda de negociações a caminho um dia após bloqueio naval"

- "Saúde. Estado pagou 249 milhões a médicos tarefeiros. Algarve foi onde mais teve de se investir"

- "Tribunal. Julgamento pela morte de Odair Moniz retomado hoje com mais testemunhas"

- "Aplicações. Portugueses seguem bancos centrais e investem em ouro em tempos de guerra"

- "Mario Martone. 'Gosto de usar o cinema como uma máquina do tempo'"

- "Liga dos Campeões. Arsenal-Sporting. Está em jogo um lugar na história e mais milhões"

No Correio da Manhã:

- "Milagre para emagrecer retira 250 milhões à saúde. Fármaco é 90% comparticipado pelo Estado"

- "PJ detetado fraude gigantesca com o Ozempic"

- "Arsenal-Sporting. Leão quer fazer história na Europa"

- "Regresso ao onze. Aursnes é arma secreta de Mourinho para o dérbi"

- "Caso dos emails. FC Porto deve 800 mil euros ao Benfica"

- "Curry Cabral, em Lisboa. Hospital deixa morto em quarto com doentes"

- "Coimbra e Cantanhede. Casal ataca carros à porta dos cemitérios"

- "Crise energética. Bloqueio de Ormuz revolta aliados dos EUA"

- "Caça ao homem. Assalta banco em Gaia e rouba dinheiro e joias"

- "Setúbal. 22 anos de prisão por deixar mãe morrer à fome"

- "24 mortes. Chimpanzés do Uganda estão em guerra civil"

- "Nuno Homem de Sá. Nova acusação de violência doméstica"

No Público:

- "No final de 2025 havia 731 pessoas presas por crimes rodoviários"

- "Médio Oriente. FMI admite duplicação do preço do petróleo e risco de recessão"

- "Monjardino. Escolha para o 10 de Junho pediu a Seguro um discurso à Carney"

- "Património. Os brasões florais estão de regresso, agora na Assembleia da República"

- "Consumo. Ofertas ou descontos em período experimental são 'armadilha' para clientes"

- "Espanha. Pedro Sánchez pede 'justiça' no julgamento da mulher"

- "Saúde. Despesa com médicos 'tarefeiros' bate recorde"

No Jornal de Notícias:

- "Hospitais violam a lei ao negar acompanhamento dos doentes nas urgências"

- "Festa na escola para receber Marcelo. Política ficou à porta"

- "300 vidas em suspenso com salários em atraso"

- "Casal vai preso 20 anos por deixar morrer idosa à fome"

- "Pacote laboral. PSD afirma que acordo com a UGT só depende do banco de horas"

- "Sporting. Fazer história na Champions com 80 milhões já nos bolsos"

- "V. Guimarães. Há dois candidatos na corrida pela liderança e outros na calha"

- "Habitação. Pedidos de apoio à renda esperam meio ano por respostas"

- "Leiria. Apenas 367 famílias receberam verbas para reconstruir as casas"

No Negócios:

- "Portugal acumula 'elevada' dívida para devolver até 2039"

- "Guerra prolongada atira mundo para perto da recessão"

- "Autoeuropa acelera produção em março à boleia de Marrocos"

- "Metalomecânica diz que acordo da UE no aço ameaça setor"

- "Sustentabilidade 20|30. Leonardo Mathias, presidente da SDR Portugal: 'Se encontrarmos uma garrafa com o símbolo Volta, estamos a ver 10 cêntimos'"

- "Lei laboral. Governo será 'sensível' a calendário de Seguro"

No O Jornal Económico:

- "Crise energética já custou mil milhões a Portugal"

- "Trump corta crescimento português e ameaça recessão global"

- "Miguel Maya continua CEO [do BCP] e vai distribuir 509 milhões"

- "Futebol. Recorde de receitas dá contributo de 956 milhões para o PIB"

- "Franceses da CNP querem comprar Lusitânia e Caravela"

- "Estamos no inverno demográfico, que está a agravar-se"

- "BlackRock tem melhor resultado em cinco anos"

- "Médio Oriente. Todos esperam continuação das negociações"

No O Jogo:

- "FC Porto. Bednarek, xerife de Nottingham. Experiência do defesa polaco no futebol inglês joga a favor para a decisão na Liga Europa"

- "Bjelica treinou-o antes do salto para o Southampton: 'É um líder natural'"

- "Contrato profissional para Eduardo Ferreira. Ponta-de-lança de 17 anos e goleador dos Sub-19 estreou-se a marcar pela equipa B"

- "Martim Fernandes poupado para o Tondela"

- "Arsenal-Sporting. A batalha de Londres. Leões obrigados a reverter derrota (0-1) da primeira mão"

- "Rui Borges: 'Anda à mesma velocidade do Peugeot, mas o Mercedes vale o dobro'"

- "Reportagem. Highbury, condomínio com vista para a nostalgia"

- "Ciclismo. Pedalar no limite. Grande Prémio O Jogo/Leilosoc vai decidir-se entre bonificações e subidas. Quatro etapas de 23 a 26 de abril"

- "V. Guimarães. Demissão e eleições. António Miguel Cardoso sai de cena e não se candidata"

- "Benfica. 'A ordem é lutar por todos os jogos'. Rui Costa ficou satisfeito com a reação e coloca as fichas no dérbi de domingo"

- "Richardo Ríos com interessados em Inglaterra e Itália"

- "Liga dos Campeões. Barcelona e Liverpool ficam pelo caminho. Atlético de Madrid e PSG nas 'meias'"

No A Bola:

- "Arsenal-Sporting. Em busca da história. Leão tenta presença inédita nas meias-finais'

- "Ingleses estão em vantagem e também querem 'fazer o que nunca foi feito em 140 anos'"

- "Rui Borges: 'O Mercedes vale o dobro, mas o Peugeot também dá 200 km/hora'"

- "Luis Suárez: 'Temos uma oportunidade e vamos sem medo'"

- "Fresneda ficou em Lisboa"

- "Óbito. Vicente Lucas 1935-2026"

- "Liga dos Campeões. Atl. Madrid 1-2 Barcelona. Liverpool 0-2 PSG"

- "Mundial-2027. Forte brilho de Kika. Letónia 0-3 Portugal"

- "Benfica. Concentração total no dérbi. Rui Costa foca-se em Alvalade e recusa falar em consequências de eventual terceiro lugar"

- "FC Porto. Alberto em grande para o final da época"

- "V. Guimarães. Presidente demite-se e não se recandidata"

E no Record:

- "Arsenal-Sporting. Grande prémio de Londres. Leão acelera para tentar outra noite de glória"

- "Rui Borges. 'Nem sempre o carro mais rápido ganha'"

- "Benfica. Aursnes ataca o dérbi. Médio pronto para Alvalade"

- "Rui Costa deixa aviso. 'A ordem é lutar por todos os jogos'"

- "Difamação. MP pede condenação de Vieira"

- "FC Porto. William acende a Premier. Seguido por Newcastle e Chelsea"

- "Jorge Jesus escreve hoje. 'O meu percurso foi degrau a degrau'"

- "Seleção feminina. Letónia 0-3 Portugal. Navegadoras passeiam no Báltico"

- "NBA. O toque do rei Neemias. Tudo sobre a época dourada do poste"

- "Rute corre com Jota no coração. Corrida 20 anos El Corte Inglés Gaia Porto Powered by Record"