Contratação pública cai no arranque do ano

A notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO desta segunda-feira, 20 de Abril, dá conta que o primeiro trimestre do ano perdeu 41 milhões de euros, com saúde a liderar actividade em Março.

Correntes trazem lixo ao arquipélago

Descubra que a monitorização aponta para uma redução de resíduos nas praias. Foram removidas mais de 16,5 toneladas desde 2020.

Inovação abranda nas empresas regionais

Fique a saber que a taxa desce para 36,5%, apesar de metade integrar preocupações ambientais.

Albuquerque ameaça com divórcio do PSD

Destaque para o líder social-democrata na Região, que saiu reforçado do Congresso Regional, onde exigiu voz para a Madeira, criticando o centralismo e defendendo a revisão da autonomia.

Irmãos de Ouro

No Desporto, revelamos que Madalena, Margarida e Sebastião Costa conquistam o primeiro lugar do pódio em patinagem artística.

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