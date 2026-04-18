Bom dia. Fique a conhecer os principais temas que marcam o seu DIÁRIO de hoje.

Privados substituem sector público no investimento. Peso público cai de 71% para 18% e recuperação permanece longe dos níveis anteriores ao ajustamento de 2012, com maior exposição ao ciclo económico. Este é o assunto que faz manchete na edição impressa de hoje do DIÁRIO e que pode ler nas páginas 4 e 5.

Mas há mais para ver na edição deste sábado. Marítimo à porta da I Liga. Vitória em Torres Vedras pode selar já o regresso ao escalão maior, mas Torreense quer travar festa. * Adeptos encheram restaurante 'O Madeirense', em Lisboa, em sinal de apoio à equipa.

Justiça lenta alimenta ideia de impunidade. Procuradora Ana Carla Almeida alerta, em entrevista, para falhas estruturais no combate à corrupção e critica fim do controlo prévio do Tribunal de Contas como risco acrescido de fraude.

Fique também a saber que Mulheres lideram debate sobre inovação. Conferência do DIÁRIO em Maio junta decisoras, investidoras e comunidade ‘tech’.

E, por fim, Fátima Aveiro lidera comissão de mulheres do JPP.

Visite o nosso ‘site’ e fique a par de tudo o que se passa na sua freguesia em freguesias.dnoticias.pt. Já o melhor do 'lifestyle' está em d7.dnoticias.pt.

É ainda possível acompanhar esta jornada informativa através da TSF-Madeira.