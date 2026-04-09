Poste de electricidade cai no Curral das Freiras

Um poste de electricidade caiu, esta madrugada, no Sítio da Capela, no Curral das Freiras, interrompendo parcialmente a circulação naquela zona. O incidente causou transtornos na manhã desta quinta-feira, quando um autocarro enfrentou dificuldades para atravessar o local afectado.

Os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos foram mobilizados para o local, apoiados pela equipa da Empresa de Eletricidade da Madeira, para avaliar e restabelecer a segurança da via.