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Poste de electricidade cai no Curral das Freiras

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Um poste de electricidade caiu, esta madrugada, no Sítio da Capela, no Curral das Freiras, interrompendo parcialmente a circulação naquela zona. O incidente causou transtornos na manhã desta quinta-feira, quando um autocarro enfrentou dificuldades para atravessar o local afectado.

Os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos foram mobilizados para o local, apoiados pela equipa da Empresa de Eletricidade da Madeira, para avaliar  e restabelecer a segurança da via. 

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