Preço do petróleo cai mais de 2% com possível acalmia do conflito no Médio Oriente

Os preços do petróleo caíam hoje mais de 2%, após a subida de quinta-feira, perante uma possível acalmia do conflito no Médio Oriente a sobrepor-se aos receios de quebra devido ao bloqueio do Estreito de Ormuz.

Por volta das 09:30 GMT (10:30 em Lisboa), o preço do barril de Brent do Mar do Norte, para entrega em junho, caía 2,41%, para 96,99 dólares.

O seu equivalente americano, o barril de West Texas Intermediate, para entrega em maio, descia 3,03%, para 91,82 dólares.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, declarou que o Irão tinha concordado em entregar o urânio enriquecido, uma das exigências dos Estados Unidos para chegar a um acordo com Teerão.

"Há muito boas hipóteses de chegar a um acordo", acrescentou na sequência desta declaração, reacendendo as esperanças de uma acalmia no Médio Oriente.

Hoje marca também a entrada em vigor de um cessar-fogo no Líbano, o que deverá tranquilizar os mercados, uma vez que o fim das hostilidades no Líbano é uma das exigências de Teerão para negociar com os Estados Unidos.

No entanto, "mesmo que o estreito de Ormuz viesse a reabrir, seriam necessários vários meses até que a situação voltasse ao normal", afirmou a analista Arne Lohmann Rasmussen, da Global Risk Management.

A subida dos preços registada na quinta-feira sublinha esta "pressão ascendente constante enquanto o estreito de Ormuz permanecer fechado".

Para além da quase total paralisia levada a cabo pelo Irão neste estreito estratégico entre o Golfo Pérsico e o Golfo de Omã (por onde transitam habitualmente cerca de 20% da produção mundial de petróleo e de gás natural liquefeito), os Estados Unidos iniciaram na segunda-feira um bloqueio aos navios provenientes de portos iranianos.

Isto deverá reduzir ainda mais a oferta de petróleo, privando o mercado dos barris que o Irão continuava a exportar através de Ormuz desde o início da guerra, essencialmente para a China.