Queda de galhos de grande porte mobiliza bombeiros e PSP à Rua do Til
Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram chamados, esta manhã, à Rua do Til, no Funchal, devido à queda de galhos de grande porte.
Para garantir a segurança, a estrada foi temporariamente encerrada ao trânsito enquanto a corporação procedia à remoção dos galhos. Durante a operação, a PSP esteve presente para controlar a circulação rodoviária.
Também operacionais da Câmara Municipal do Funchal foram mobilizados para remover o entulho deixado pela ocorrência.
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