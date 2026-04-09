Queda de galhos de grande porte mobiliza bombeiros e PSP à Rua do Til

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram chamados, esta manhã, à Rua do Til, no Funchal, devido à queda de galhos de grande porte.

Para garantir a segurança, a estrada foi temporariamente encerrada ao trânsito enquanto a corporação procedia à remoção dos galhos. Durante a operação, a PSP esteve presente para controlar a circulação rodoviária.

Também operacionais da Câmara Municipal do Funchal foram mobilizados para remover o entulho deixado pela ocorrência.