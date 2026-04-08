Curto-circuito em poste de electricidade mobiliza bombeiros em Santa Cruz

Um poste de electricidade em curto-circuito motivou, esta manhã, a mobilização dos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz para a zona das Levadas de Santa Cruz.

O alerta foi dado por volta das 7 horas, após terem sido detectados sinais de fogo associados ao equipamento eléctrico.

À chegada ao local, os cinco elementos da corporação constataram que o incêndio já se encontrava extinto, não tendo sido necessária qualquer intervenção operacional. Segundo foi possível apurar, não há registo de feridos nem de danos materiais resultantes da ocorrência.