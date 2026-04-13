Tondela e Gil Vicente empatam com dois golos perto do fim

O Tondela e o Gil Vicente empataram hoje 2-2, no encerramento da 29.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, num jogo com dois golos já na parte final da partida.

Em Tondela, a equipa da casa, que não vence há cinco jogos, adiantou-se no marcador por Rony Lopes, aos 15 minutos, mas o Gil Vicente chegou ao empate aos 29, por Murilo, na conversão de uma grande penalidade.

Já aos 90 minutos, Carlos Eduardo deu a vantagem aos barcelenses, mas o Tondela resgatou o empate aos 90+8 por Joe Hodge, na recarga a um penálti que desperdiçou.

Com este resultado, o Tondela é 17.º, em lugar de despromoção direta, com 21 pontos (menos um jogo), a quatro de Casa Pia (menos um) e Nacional, enquanto o Gil Vicente segue em sexto, com 46, a um do Famalicão, que é quinto, em posição que pode dar acesso às competições europeias.