Pedro Rodrigues prevê energia 100% verde no Porto Santo

O secretário regional com a tutela das Infraestruturas, Pedro Rodrigues, afirmou, esta terça-feira, que o Porto Santo deverá atingir ainda este ano períodos prolongados de produção energética com base em fontes renováveis.

“Estimamos que serão 200 dias durante o ano que a energia eléctrica do Porto Santo seja integralmente fornecida por fontes renováveis”, referiu, durante uma visita à ilha dourada.

Segundo o governante, o parque fotovoltaico e eólico deverá estar concluído até ao Verão, permitindo que o "Porto Santo [seja] 100% verde".

O secretário regional falava à margem da mesma visita, onde abordou também a evolução das obras no centro de saúde do Porto Santo. De acordo com o responsável, o processo relativo à segunda fase da nova unidade local de saúde encontra-se praticamente concluído, faltando apenas a assinatura do contrato.

“Falta a assinatura do contrato que poderá ocorrer na próxima semana para termos a obra até Junho/Julho, daqui a dois ou três meses, porque ainda vai ao Tribunal de Contas. Posto isto, a obra deverá começar e o prazo é de dois anos”, concluiu.

Pedro Rodrigues esteve em uma visita de trabalho ao Porto Santo, juntamente com a secretária regional de Saúde e Protecção Civil, Micaela Freitas, para inteirar-se do andamento dos trabalhos de alguns investimentos do Governo Regional que estão em curso naquela ilha.