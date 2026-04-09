Binter cancela dois voos para o Porto Santo

O segundo voo da Binter também foi cancelado ao final desta tarde, para o Porto Santo.

Já esta manhã o primeiro voo foi cancelado devido às condições atmosféricas, com ventos muito fortes no arquipélago, deixando mais uma vez largas dezenas de passageiros em terra em ambos os sentidos.

O aeroporto da Madeira esteve boa parte do dia fechado, devido ao mau tempo, mas, contudo, a meio da tarde abriu e os aviões começaram a levantar e a aterrar.

Esperava-se que o segundo voo da Binter se realizasse para o Porto Santo, com saída da Madeira às 19h e chegada às 19h25, para regressar à Madeira.

Tal não veio acontecer e o DIÁRIO sabe, porque esteve no aeroporto, o voo de Porto Santo estava cheio, e havia pessoas em lista de espera. Provavelmente no sentido contrário, Madeira Porto Santo, estivesse igualmente com boa ocupação.

O DÁRIO sabe igualmente que havia passageiros com ligação para outros destinos e havia portosantenses que tinham consultas na Madeira, e que com estes dois cancelamentos vão ter de remarcar as ditas consultas, algumas delas relacionadas com situações de saúde complexa.

Já na passada terça-feira a Binter cancelou a primeira viagem para o Porto Santo, e alegou as condições atmosféricas adversas, mas, contudo, nessa manhã aterraram e levantaram diversos aviões no aeroporto da Madeira, deixando em terra mais umas largas dezenas de passageiros.