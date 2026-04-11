Queixa do Porto Santo contra a Binter é "encenação"
Líder do movimento Uma Nova Esperança (UNE) acusa o presidente da Câmara do Porto Santo de encenar firmeza contra a companhia aérea que assegura ligações inter-ilhas
Luís Bettencourt criticou a intenção do Município de apresentar queixa contra a Binter, classificando a atitude de Nuno Batista como uma "indignação selectiva". O líder do UNE lembra o mês e meio em que a ilha esteve sem o navio Lobo Marinho e acusa o autarca de gritar contra a companhia de aviação espanhola enquanto se cala perante o Governo Regional
O movimento Uma Nova Esperança (UNE) acusa o presidente da Câmara Municipal do Porto Santo, Nuno Batista, de encenar uma "firmeza institucional" contra a companhia aérea Binter para tentar apagar meses de inação e falta de resultados.
Em reacção à notícia publicada na edição deste sábado do DIÁRIO - que dá conta da intenção do autarca porto-santense avançar com uma queixa formal contra a transportadora espanhola -, o líder do UNE, Luís Bettencourt, emitiu um duro comunicado onde questiona a postura da autarquia e o seu alinhamento partidário.
Para o vereador, a ameaça de queixa "longe de tranquilizar a população, só reforça uma pergunta que há muito exige resposta: afinal, o que foi concretamente feito até hoje?". E recorda que, durante meses, se falou em reuniões e contactos para elaborar um novo caderno de encargos, mas questiona o que efectivamente a ilha ganhou "com tanta conversa".
"Os cancelamentos sucedem-se. Os constrangimentos mantêm-se. Os prejuízos acumulam-se", alerta, frisando que empresários, estudantes, trabalhadores e doentes continuam a pagar a factura da instabilidade, e que a queixa de Nuno Batista surge apenas quando a situação se tornou "impossível de esconder".
Respondendo directamente às declarações de Nuno Batista ao DIÁRIO - em que o edil atirou que "quem anda a dormir tem que definitivamente acordar" - Luís Bettencourt inverte o alvo da crítica: "Não é a população do Porto Santo que tem de acordar. Quem governa é que tem a obrigação de estar acordado".
O principal rosto do UNE desmonta ainda a "desilusão com a actual conjuntura política" manifestada pelo presidente do Município. Luís Bettencourt lembra que o PSD governa tanto na Região como em Lisboa e lança a farpa: "Afinal, está desiludido com quem? Com o seu próprio partido? Com os governos do seu espaço político?".
Quando o problema é a Binter, há indignação pública, há ameaça de queixa, há palavras duras (...). Mas quando o problema é o Lobo Marinho, o silêncio torna-se ensurdecedor. Aí já não há a mesma valentia. Luís Bettencourt
Aproveita ainda para recordar que a Ilha Dourada esteve "um mês e meio sem transporte marítimo, em pleno século XXI", considerando inaceitável que o Porto Santo continue a ser tratado como um "território secundário, descartável e tolerante a tudo".
Luís Bettencourt estende igualmente as críticas ao Governo Regional, visando especificamente Eduardo Jesus, por anunciar "milhões para o turismo da Madeira, enquanto para o Porto Santo continuam a chegar tostões". Tostões que, sublinha, se reflectem na "atenção política, investimento estratégico e compromisso real".
Garantindo que o problema da mobilidade na ilha "não é acidental, é político", Luís Bettencourt conclui o comunicado com uma exigência. "O Porto Santo não precisa de mais reuniões para a fotografia. Não precisa de mais indignações selectivas. Precisa de respeito e de quem o defenda sem medo, sem subserviência partidária", remata.