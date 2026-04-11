A presidente do PS-Madeira, Célia Pessegueiro, criticou este sábado, no Funchal, opções políticas que, na sua perspectiva, têm colocado prioridades erradas na gestão regional, em particular na área da mobilidade.

“Preferem os turistas em vez dos cidadãos locais”, afirmou a dirigente socialista aos jornalistas, à margem da conferência ‘Conversas de Abril: 50 Anos de Autonomia’, a propósito da discussão do Subsídio Social de Mobilidade.

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A socialista apontou também críticas à falta de resolução de problemas considerados estruturais, nomeadamente no acesso e circulação dos madeirenses, defendendo uma maior atenção às necessidades da população residente.

No plano político, Célia Pessegueiro sublinhou que o processo autonómico deve ser aprofundado através da descentralização de competências e do reforço do poder local, considerando essencial uma maior pluralidade na acção política.

“São esses os 50 anos que agora comemoramos e é sempre comemorar o Abril, a liberdade e aquilo que nós queremos, que é também uma descentralização de facto, uma descentralização de poder para o poder local, uma descentralização das responsabilidades e sobretudo uma liberdade para a actuação política”, afirmou.

Questionada sobre a falta de alternância política no arquipélago, onde o mesmo partido governa há cinco décadas, a presidente do PS-Madeira evidenciou a perda do carácter reivindicativo da sociedade madeirense ao longo do tempo, defendendo ainda a importância de uma maior transparência e escrutínio político, bem como a necessidade de debate público e de confronto de ideias.

“Para que se ouçam lá fora opiniões diferentes e para que se faça política séria, falando de verdade e havendo oportunidade para um escrutínio sério de tudo aquilo que se diz”, reforçou.

Célia Pessegueiro apontou também críticas à gestão de alguns serviços públicos, referindo que, em determinados casos, persistem problemas na mobilidade interna da Região e desigualdades entre o Funchal e outras zonas da Madeira.

“Quando falo em descentralizar e sairmos do Funchal, olharmos é que situações que foram superadas no Funchal não chegam ao resto da Região”, afirmou.

Célia Pessegueiro alertou também para situações de desigualdade na distribuição de recursos e para a necessidade de uma maior aposta na regionalização do país.

“Eu pessoalmente lamento hoje que não se tenham dado passos nestes 50 anos para a regionalização do país”, referiu, acrescentando que essa opção poderia contribuir para responder ao centralismo.

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A conferência ‘Conversas de Abril: 50 Anos de Autonomia’ integra um conjunto de iniciativas promovidas no âmbito das comemorações dos 50 anos da autonomia e conta com a participação de vários intervenientes ligados à vida política regional e nacional.

A iniciativa, que decorre esta manhã, no Funchal, tem como oradores João Soares, histórico militante do PS, ex-deputado à Assembleia da República e ex-presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Duarte Caldeira, um dos fundadores e actual presidente honorário do PS-Madeira, e Célia Pessegueiro, presidente do Partido. A moderação estará a cargo da presidente da Concelhia do PS-Funchal, Isabel Garcês.