Joana Gonçalves vence eliminatória do 'Simply The Best' e Diogo Garcia fica pelo caminho
Joana Gonçalves foi a vencedora da última eliminatória do 'Simply the Best', garantindo assim um lugar na final do programa da TVI. Já o madeirense Diogo Garcia não conseguiu ir mais longe, ficando pelo caminho nessa fase da competição.
Na actuação de ontem, o madeirense interpretou o tema original 'Ar', com letra e música da sua autoria. Durante a apresentação, destacou a ambição de representar Portugal no Festival Eurovisão da Canção: "Estou aqui para provar que os sonhos também nascem no meio do Atlântico".
Diogo Garcia actua na última eliminatória de 'Simply The Best'
O jovem madeirense Diogo Garcia participou este sábado, 18 de Abril, na última eliminatória do programa de talentos 'Simply The Best – O Melhor dos Melhores', da TVI, que antecede a final marcada para 25 de Abril.