Joana Gonçalves vence eliminatória do 'Simply The Best' e Diogo Garcia fica pelo caminho

Joana Gonçalves foi a vencedora da última eliminatória do 'Simply the Best', garantindo assim um lugar na final do programa da TVI. Já o madeirense Diogo Garcia não conseguiu ir mais longe, ficando pelo caminho nessa fase da competição.

Na actuação de ontem, o madeirense interpretou o tema original 'Ar', com letra e música da sua autoria. Durante a apresentação, destacou a ambição de representar Portugal no Festival Eurovisão da Canção: "Estou aqui para provar que os sonhos também nascem no meio do Atlântico".