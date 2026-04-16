PSD elege três membros para Conselho de Estado, Chega um e PS também um

O PSD elegeu hoje três dos cinco membros do parlamento para o Conselho de Estado, através de lista conjunta com o Chega, que elegeu um, e o PS também um em lista própria.

Pelo PSD, foram eleitos para o Conselho de Estado a antiga ministra e atual "vice" do partido Leonor Beleza, e os presidentes das câmaras de Lisboa e do Porto, respetivamente Carlos Moedas e Pedro Duarte. Nesta lista conjunta, foi também eleito o presidente do Chega André Ventura, que entrou em segundo lugar.

A lista A, que foi subscrita pelos socialistas, elegeu apenas o presidente do PS, Carlos César, tendo obtido 67 votos. Já a lista B, conjunta entre PSD e Chega, teve 141 votos. Registaram-se ainda oito votos brancos e nove nulos.