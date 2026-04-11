Ex-presidente sul-africano Zuma festeja aniversário na Madeira, com Albuquerque convidado

O ex-presidente da África do Sul Jacob Zuma encontra-se, desde ontem, de visita à Madeira.

O partido MK, que é presidido pelo antigo chefe de estado, publicou nas redes sociais dois vídeos sobre esta visita particular, que se prolonga até segunda-feira. Num deles, Zuma é recebido no hotel Savoy Palace por dois altos dirigentes do seu partido. No outro, feito no mesmo hotel, surge acompanhado de D. Duarte de Bragança.

Jacob Zuma completa amanhã 84 anos e a festa de aniversário vai decorrer na mencionada unidade hoteleira, a partir das 18h00. O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, é um dos convidados.