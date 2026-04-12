Espectador assistido no Estádio do Marítimo

Um espectador, cuja idade não foi possível apurar, ter-se-á sentido mal, na tarde deste domingo, durante o jogo entre Marítimo e Portimonense, que decorre no Estádio do Marítimo, no Funchal.

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A situação ocorreu no decorrer da partida, tendo a vítima sido prontamente assistida pela equipa da Cruz Vermelha Portuguesa presente no recinto. Após os primeiros cuidados, o espectador saiu do estádio de maca, desconhecendo-se, para já, o seu estado de saúde.