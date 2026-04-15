Bilhetes para adeptos do Marítimo esgotados

Marítimo esclarece que foram colocados à venda, às 12 horas desta quarta-feira, 125 ingressos disponibilizados pelo adversário, correspondentes a 5% da capacidade do Estádio Manuel Marques, conforme regulamentado pela Liga, os quais esgotaram-se em pouco tempo.

O clube agradece aos seus adeptos esta 'onda verde-rubra', que não pode ser mais volumosa devido às limitações do Estádio Manuel Marques, com capacidade para pouco mais de 2.400 espectadores.

Contudo, há adeptos que têm obtido bilhetes por outros meios, pelo que a massa humana no apoio ao Marítimo deve ultrapassar as duas centenas, num jogo que pode valer a subida dos verde-rubros à I Liga.

O Marítimo joga no sábado com o Torreense pelas 18 horas, em jogo da 30.ª jornada da II Liga, que será transmitido pela SportTV 6.