Pedro Calado, ex-presidente da Câmara Municipal do Funchal, foi o interveniente mais ovacionado do XX Congresso Regional do PSD-M, recebendo longos aplausos e várias interrupções durante a sua intervenção.

“Não podemos depender novamente de mais ninguém”, afirmou no fecho do discurso, numa alusão indirecta ao contexto de coligação com o CDS-PP na Região Autónoma da Madeira, defendendo que o partido deve garantir força própria e maior autonomia eleitoral. “Temos de ter um grande objectivo: não depender de ninguém”, reforçou.

O antigo autarca abriu a intervenção com um agradecimento à liderança regional do PSD-M. “Presidente, muito obrigado por me ter convidado a estar hoje aqui também convosco”, disse, acrescentando: “Obrigado pela coragem que teve em nos trazer de volta novamente, com muito voz”. Noutro momento, confessou: “Confesso que já tinha saudades”.

Calado explicou o regresso à intervenção política como um momento de convicção pessoal. “Senti que era a altura para falar. Durante dois anos estive calado, só de nome”, afirmou, acrescentando: “Senti que era hoje a altura para voltar com o rosto e para voltar em grande”.

O ex-presidente do Funchal evocou ainda o período de 2024 como particularmente marcante: “Um momento muito duro”, disse, referindo que essa experiência o tornou “mais forte e mais resiliente”.

Num discurso de forte carga política, deixou críticas ao clima político regional e nacional: “Não vamos permitir que continuem a espezinhar os madeirenses”, afirmou, acrescentando: “Eles nunca foram melhores do que nós. Eles não são melhores do que nós”.

Calado apelou também à coesão interna do partido, defendendo maior disciplina organizativa: “O nosso partido tem de ter regras internas. O nosso partido tem de se respeitar por dentro”, disse, sublinhando a necessidade de combater “os oportunistas”.

A intervenção terminou com um apelo à mobilização e à autonomia política da região. Assim que terminou, dezenas de congressistas abandonaram o auditório.