Inteligência Artificial - Nova Fronteira do Conhecimento?

Será legitimo utilizar estes dois conceitos, o de “Inteligência Artificial” (IA) e “Conhecimento”, numa única frase? Sim, se queremos crescer indefinidamente na fronteira do “Conhecimento”. Mesmo o termo “fronteira” parece desadequado quando se trata de IA.

A IA é uma área da ciência da computação dedicada ao desenvolvimento de sistemas capazes de executar tarefas que, tradicionalmente, exigiriam inteligência, uma característica tão humana. Estas tarefas incluem perceção, raciocínio, aprendizagem e tomada de decisão. A IA não se limita a algoritmos isolados; os sistemas podem aprender com dados, adaptar-se a novas situações e melhorarem continuamente. Nesse sentido, não possui fronteira, quando muito, uma fronteira que se expande continua e indefinidamente.

O conhecimento é a base para qualquer processo inteligente. Na IA a relação entre conhecimento e capacidade de decisão é fundamental. Para que uma máquina possa agir de forma “inteligente”, precisa representar, adquirir, atualizar e utilizar conhecimento. Essa representação é o modo como a informação é estruturada para ser compreendida e processada por sistemas computacionais.

A verdade é que a IA está a redefinir a produção e aplicação do conhecimento. Se historicamente, o avanço científico dependia da capacidade humana de observar, formular hipóteses e validar teorias, com a IA assistimos a uma transformação radical: sistemas inteligentes fazem muito mais que processar informação, geram novas perspetivas em escalas e velocidades sem precedentes, permitem analisar volumes massivos de dados (Big Data) e identificar padrões invisíveis à cognição humana. Em áreas como biomedicina e nas mais diversas especialidades da engenharia, algoritmos de aprendizagem profunda descobrem correlações que impulsionam a inovação. Estes processos vão para além da mera automação, constituem inferência adaptativa, com capacidade para propor soluções inéditas.

A fronteira não se limita à análise, estende-se à ação automatizada. Sistemas inteligentes aplicam conhecimento em contextos críticos: diagnósticos médicos assistidos por IA, otimização de redes energéticas, gestão de mobilidade urbana entre muitos outros. A capacidade de aprender continuamente aproxima-se da ideia de conhecimento adaptativo, essencial para ambientes dinâmicos e incertos.

Contudo, existem desafios e limitações: explicabilidade, distorções e qualidade dos resultados e a necessidade de normas que garantam ética, transparência e equidade.

A Inteligência Artificial é produção de “Conhecimento” em continua e acelerada expansão que amplia a capacidade humana de intervir e compreender sistemas complexos. No entanto, o desafio está em controlar a IA e equilibrar “Inteligência não Humana” com ética, de modo a assegurar uma utilização responsável para benefício da Humanidade.

Quando no limiar dessa fronteira houver riscos incomportáveis: Será possível mantermos o controlo ou, num determinado momento, teremos de “unplug” a IA?