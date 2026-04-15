EUA atacam nova embarcação no Pacífico e causam quatro mortos
Os Estados Unidos afirmaram ter destruído uma nova embarcação supostamente ligada ao tráfico de droga em águas internacionais do Pacífico, num ataque que causou a morte de quatro pessoas.
O Comando Sul do exército dos EUA, responsável pela América Latina, anunciou o resultado da operação na rede social X, acompanhado de um vídeo.
Na segunda-feira, o exército norte-americano comunicou outro ataque, no qual morreram duas pessoas.
Washington conduz há vários meses uma campanha de ataques no Pacífico e nas Caraíbas contra navios que são apresentados como participando em atividades de tráfico de droga que abastecem os Estados Unidos.
A Administração do Presidente norte-americano Donald Trump nunca apresentou provas concretas que permitissem afirmar que os navios visados estavam efetivamente envolvidos no tráfico.
Especialistas e responsáveis da ONU denunciaram as mortes como execuções extrajudiciais.