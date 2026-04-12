Golo de penálti ao cair do pano dá vitória ao Marítimo

O Marítimo ganhou, 1-0, esta tarde, com o Portimonense, em jogo da 29.ª jornada da II Liga.

O único golo dos madeirenses foi marcado no último minuto do encontro, na cobrança de uma grande penalidade assinada por Simo.

Com este resultado, o Marítimo soma 60 pontos e permanece líder isolado da II Liga, com mais 10 pontos do que o Académico Viseu, segundo classificado. Na próxima jornada, agendada para o 18 de Abril, o conjunto insular desloca-se ao reduto do Torreense. Se ganhar, carimba o tão desejado regresso ao principal escalão de futebol.