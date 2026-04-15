No primeiro trimestre deste ano o Terminal de Cruzeiros do Porto do Funchal movimentou 335.748 passageiros. Um crescimento de 24,79% em relação ao período homólogo.

“São números extraordinários, que nos deixam muito motivados para continuar a trabalhar com os nossos parceiros”, disse a presidente do conselho de administração dos Portos da Madeira, Paula Cabaço, lembrando que 2025 foi o melhor ano de sempre para a indústria de cruzeiros na Região.

“Estamos a falar de um crescimento a dois dígitos, em relação a um período que já tinha sido excepcional, o que torna estes resultados ainda mais relevantes”, acrescentou a responsável pela Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira (APRAM, SA), entidade tutelada pela Secretaria Regional da Economia.

Segundo nota à imprensa, esta subida verificou-se também no número de escalas de navios de cruzeiro. Entre Janeiro e Março deste ano, passaram pela Madeira 129 navios de cruzeiro: mais 24 do que nos primeiros três meses de 2025. “Novamente um crescimento de dois dígitos [22,86%], que releva a importância que a Madeira e o Porto do Funchal têm para as companhias de cruzeiro”, sublinhou Paula Cabaço, à margem da Seatrade Cruise Global 2026, o maior e mais importante encontro mundial da indústria dos cruzeiros, que decorre de 13 a 16 de Abril, no Miami Beach Convention Center, nos Estados Unidos.

A Madeira tem uma presença reforçada nesta feira, estando representada no pavilhão da Cruise Portugal, juntamente com os portos de Leixões, Lisboa, Setúbal, Portimão e Açores, e no da Cruise Atlantic Islands (CAI), com os parceiros de Canárias, Açores e Cabo Verde.

“A presença da Madeira na Seatrade é fundamental para reforçarmos o contacto direto com as companhias de cruzeiros e parceiros internacionais, consolidando relações estratégicas que são determinantes para o crescimento do setor”, enquadrou Paula Cabaço, dizendo que este evento em Miami é palco privilegiado para a promoção do destino Madeira junto dos principais decisores da indústria

A excelência das infraestruturas portuárias e o compromisso com a sustentabilidade, fazem da Madeira um ativo muito importante para o mercado global de cruzeiros. “O nosso objectivo cá é muito claro: promover os portos da Região, reforçar laços comerciais com os nossos parceiros e criar novas oportunidades de negócio para os Portos da Madeira, e para as empresas madeirenses que trabalham diretamente com esta indústria”, concluiu a presidente da APRAM, que está em Miami acompanhada pela directora comercial Patrícia Bairrada.

A Seatrade Cruise Global 2026 conta com mais de 600 expositores e a presença de cerca de 80 companhias de cruzeiros. Da comitiva madeirense, fazem também parte os agentes de navegação da Blandy Shipping, BC Tours Madeira e DMC Madeira Madeira/JFM Shipping.