JPP diz que "nova fase do Forte de Machico deve trazer resultados concretos"

A concelhia do Juntos Pelo Povo (JPP) de Machico acompanha com atenção a decisão do Governo Regional de rescindir o contrato de concessão do Forte de São João Baptista, “um espaço de grande valor histórico e patrimonial para Machico e para a Região”.

O partido faz saber que ao longo dos últimos anos alertou para o estado de abandono em que o Forte se encontra, bem como para a falta de concretização dos sucessivos anúncios feitos em torno da sua recuperação e utilização.

“A decisão agora conhecida vem confirmar que o processo seguido não produziu os resultados esperados, falhando na recuperação e valorização de um espaço importante para o concelho”, refere a concelhia em nota enviada à comunicação social.

Perante estes novos acontecimentos, o JPP de Machico considera fundamental “abrir uma nova fase, baseada na transparência, no planeamento sério e no envolvimento das entidades locais”, nomeadamente a Câmara Municipal de Machico, representantes da sociedade, agentes económicos e culturais do concelho.

A estrutura local do JPP entende que “é urgente encontrar uma solução concreta, credível e célere para esta infraestrutura”, referindo que “a população de Machico está cansada de promessas adiadas e falta de resultados efetivos”, concluindo que “o Forte de São João Baptista merece voltar a ser um espaço digno, valorizado e ao serviço da população”.