JPP quer ser alternativa de governo e prepara gabinete de estudos

O líder do Juntos Pelo Povo (JPP), Élvio Sousa, defendeu hoje a construção de uma alternativa de governo, sublinhando a necessidade de reforçar o envolvimento da sociedade e a estrutura interna do partido.

“Construir um projecto de alternativa de governo, mais do que ser oposição, a virtude está em ser a solução. E, para tal, o contributo de todos é vital, tal como continuar o recrutamento permanente na sociedade”, afirmou o secretário-geral do JPP, num comunicado divulgado este domingo.

Na mesma nota o dirigente partidário anunciou que “o JPP, ao contrário do que os críticos maldosos têm vociferado, é um movimento que capitaliza imensos quadros, e que está prestes a constituir um novo gabinete de estudos independente visando enriquecer o seu programa nas áreas sociais, económicas e culturais”.

Élvio Sousa destacou ainda o reforço das suas estruturas internas e a aposta em novos quadros. “Com uma organização territorial prestes a ficar concluída à escala municipal, com uma estrutura de juventude rejuvenescida e com novos quadros recém-formados, com um movimento de mulheres em marcha e uma comissão autárquica projectada para a formação e para a orientação dos novos autarcas, o JPP enquadra-se num projecto sólido de governo”, referiu.

O líder do partido concluiu com um apelo à mudança de mentalidades, dizendo que “precisam-se de mentalidades abertas, com visão de crescimento e de sustentabilidade futuras”. “Não basta olhar para trás” e que, para construir a “casa grande”, são necessários “operários” e “arquitectos” igualmente “grandes”, rematou.