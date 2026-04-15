JPP quer novo Representante da República “a reforçar influência da Região em Lisboa”

O secretário-geral do Juntos Pelo Povo (JPP) assinala, com “forte sentido institucional e genuíno orgulho madeirense”, a designação do Juiz desembargador, Paulo Barreto, para o cargo de Representante da República, endereçando-lhe “o maior sucesso” no desempenho das funções – nomeação hoje conhecida por despacho do Presidente da República, António José Seguro.

Paulo Barreto é o novo Representante da República O juiz desembargador Paulo Barreto é o novo Representante da República na Madeira, apurou o DIÁRIO.

Em comunicado, Élvio Sousa acrescenta que são conhecidas as posições do JPP relativamente à manutenção do cargo, que “julgamos desnecessário à luz do aprofundamento autonómico e ao desmembramento do centralismo ortodoxo, todavia cumpre-nos reconhecer a escolha de um madeirense para esse órgão constitucional”.

Élvio Sousa sublinha que a escolha de um madeirense, “é uma oportunidade para reforçar a presença e assertividade da Região nos espaços de decisão e influência nacional, precisamente num momento em que temos vindo a perder peso político e capacidade de reivindicação”.

Recorda ainda que o juiz desembargador Paulo Duarte Barreto Ferreira, nasceu no Funchal, em 1962, é atualmente juiz no Tribunal da Relação de Lisboa, desde 2010.

Ingressou no Centro de Estudos Judiciários em 1987, tendo feito carreira na primeira instância nas Comarcas da Graciosa, Coruche, Seixal, Albergaria-a-Velha, Funchal e Lisboa. De 2014 a 2020, foi juiz presidente do Tribunal Judicial da Comarca da Madeira.