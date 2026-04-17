JPP compromete-se a apresentar soluções para os problemas do Porto Santo

Os deputados do Juntos Pelo Povo (JPP) na Assembleia Legislativa da Madeira deslocaram-se ao Porto Santo, no âmbito da iniciativa 'Deputados com o Povo', com o objectivo de contactar com a população local.

Na ocasião, os parlamentares constataram que o Porto Santo “está a sofrer uma profunda alteração ao nível social, cultural e económico", defendendo que a melhor maneira de conhecer essas transformações "é no terreno, falando com as pessoas, com os comerciantes, empresários e dirigentes das coletividades e instituições”.

O deputado do JPP, residente na Ilha e porta-voz do partido, Carlos Silva, dá nota que neste primeiro dia de trabalho, os contatos se têm focado "nos problemas que afectam o dia-a-dia dos porto-santenses, nomeadamente o custo de vida, a saúde, a educação e as artes, a habitação, a mobilidade aérea e marítima, o ambiente e o desporto", acrescentando que, posteriormente, “o JPP levará à Assembleia Legislativa da Madeira (ALRAM) as soluções para os problemas que nos têm sido apresentados”.

Segundo o JPP, a dupla insularidade, agora agravada pela situação de crise provocada pelo conflito EUA-Irão-Israel, tem aumentado as dificuldades diárias das pessoas, dos jovens, das famílias e empresas. Neste contexto, o partido considera que a proximidade aos cidadãos e o contacto com a realidade é “a forma mais adequada de compreender os problemas de cada um para apresentar as melhores soluções”.

O deputado Carlos Silva lembra promessas do PSD/CDS "que continuam sem resposta", apontando para a Unidade de Saúde Local. O parlamentar do JPP desconfia ainda que a recente promessa de ampliação do campo de golfe do Porto Santo "poderá vir a ser concretizada primeiro do que a Unidade de Saúde, que deveria ter sido concluída em 2025, o que revela o sentido das prioridades do Governo PSD/CDS".

As ligações aéreas entre o Porto Santo e o continente "são outra promessa repetida e sempre adiada, bem como a interrupção anual da ligação marítima", com a saída do Lobo Marinha para manutenção, durante o mês de Janeiro, "deixando a Ilha sem ligações marítimas alternativas".

O preço da carga marítima Madeira-Porto Santo "é outro caso", estando por explicar, segundo o JPP, "por que razão as mercadorias transportadas entre o continente e a Madeira são mais baratas do que as transportadas da Madeira para o Porto Santo". Também a nova esquadra da PSP, porque a aCtual “é indigna para a sua função, é outro velho problema por solucionar".

A iniciativa 'Deputados com o Povo' já passou pela Calheta, Machico, Santana e Câmara de Lobos. A proximidade às populações e a participação cívica são o mote do projecto do JPP cujo objectivo é ouvir, registar e solucionar os problemas locais "que se arrastam há anos, muitos dos quais apontados pelas próprias populações, por forma a trazer à política transparência e compromisso sério”.