IPMA emite aviso amarelo de vento forte para a Madeira

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) actualizou esta manhã os avisos meteorológicos para a Madeira, passando a incluir novos avisos de vento, que não constavam da actualização anterior.

Assim, além da agitação marítima já prevista para a Costa Norte da ilha e para Porto Santo entre as 21 horas de domingo (12 de Abril) e as 03 horas de segunda-feira (13 de Abril), com ondas de Norte/Noroeste entre 4 e 4,5 metros, foram agora emitidos avisos amarelos de vento para outras zonas do arquipélago.

Agitação marítima forte mantém-se até domingo A Capitania do Porto do Funchal informou que se mantém a previsão de agitação marítima forte no arquipélago da Madeira até às 06h00 de domingo, 12 de Abril, de acordo com dados do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Na Costa Sul da Madeira, o aviso vigora entre as 05h03 e as 12 horas deste sábado (11 de Abril), prevendo-se vento forte de Norte, com rajadas até 85 km/h no extremo Leste.

Já nas regiões montanhosas, mantém-se igualmente o aviso de vento no mesmo período, com rajadas que podem atingir os 95 km/h.