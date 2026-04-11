Jovem de 19 anos ferida em capotamento em Santa Cruz

O capotamento ocorrido na manhã de hoje, na Via Rápida, sentido Santa Cruz–Funchal, nas imediações do aeroporto, provocou um ferido ligeiro.

Dois acidentes congestionam trânsito na zona do Aeroporto Acabam de ocorrer dois acidentes na via rápida, um deles grave, no sentido Santa Cruz-Funchal.

A vítima, uma jovem de 19 anos, apresentava um corte na cabeça, tendo sido assistida no local pelos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz. Para a ocorrência foram mobilizadas duas viaturas da corporação. Após receber os primeiros cuidados, a jovem foi transportada para o hospital para avaliação médica.

A viatura envolvida no acidente sofreu danos materiais avultados.