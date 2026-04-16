Inscrições para o Concurso de Jardins Santa Cruz em Flor 2026 até 14 de Maio

As inscrições para o concurso de Jardins Santa Cruz em Flor 2026 estão a decorrer até 14 de Maio, sendo que o período de visita aos espaços concorrentes está previsto para os dias 20, 21 e 22 de Maio. Esta é uma iniciativa organizada pela Câmara Municipal de Santa Cruz.

O concurso conta com as categorias Empreendimentos Turísticos e Alojamento Local; Escolas/Entidades e Instituições sem fins lucrativos com sede no concelho de Santa Cruz; Janelas/Varandas; Jardins unifamiliares; Montras e espaços comerciais/empresariais e Quintas. "A cada uma das categorias que constituem o Concurso, serão atribuídos os seguintes prémios: 1.º lugar - 250€; 2.º lugar - 100€ e 3.º lugar - 50€", indica nota à imprensa.

A entrega de prémios irá realizar-se após o cortejo Clássicos em Flor, momento que marca o encerramento do evento Santa Cruz em Flor 2026, no dia 31 de Maio, em Santa Cruz.