Santa Cruz rejeita acusações de querer silenciar a oposição

A Câmara Municipal de Santa Cruz reagiu, através de um comunicado de imprensa, às críticas a Coligação Mais Santa Cruz, que integra vereadores do PSD, relativamente à exclusão da proposta de Regulamento Municipal de Apoio ao Mérito Desportivo da agenda da reunião da Câmara Municipal.

A edilidade rejeita qualquer acusação de querer silenciar a oposição, afirmando que desde 2013 "a oposição é convidada a falar nas sessões solenes o que nunca aconteceu no tempo do PSD."

Explica que a não inclusão da proposta ficou, de facto, a dever-se a estarem "a ultimar um regulamento com o mesmo objectivo, sendo que nas políticas essenciais decide quem está no poder e tem maioria, à semelhança do que acontece na Assembleia Legislativa da Madeira."

"Não quisemos silenciar ninguém, tanto que no mail enviado ao senhor vereador Saturnino Sousa, deixamos claro que o mesmo poderia apresentar e defender as ideias do PSD no momento de discussão pública que o CPA prevê", reitera a autarquia.

Por último, explica que a proposta apresentava "falhas no procedimento correto para estes casos, que seria votar primeiro a abertura da discussão pública e não um documento acabado, como aquele que foi apresentado."

"Percebemos a jogada de antecipação do PSD, alicerçada em eventuais fugas de informação, mas não podemos permitir este tipo de política que anda a reboque do trabalho que está a ser feito", termina a nota enviada.